Ещё
Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые коалицией США «силы безопасности границы» в Сирии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» в Сирии, потому что они угрожают национальной безопасности Турции.

«Сейчас Америка возле наших границ создаёт террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Кроме того, как сообщает Anadolu, Эрдоган объявил о завершении подготовки к новой антитеррористической операции в Сирии.

«Операция в приграничном с Турцией сирийском районе Африн может начаться в любую минуту», — заявил Эрдоган.

14 января сообщалось, что коалиция США приступила к созданию новых «сил безопасности границы» в Сирии.

Ранее в коалиции во главе с Соединёнными Штатами рассказали подробности формирования «сил безопасности границ Сирии» (СБГ).

Анкара в свою очередь обвинила Вашингтон в создании «террористической армии» на территории Сирии.

RT на русском: последние новости
Как США разыгрывают курдскую карту вопреки предупреждениям Турции СМИ сообщили об увеличении числа жертв взрывов в Багдаде до 26 Сирийские военные обнаружили византийскую мозаику в провинции Хама
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под Москвой столкнулись около 40 машин
Поклонская высказалась о «мощах Ленина»
Финская компания отказалась поставлять генераторы в Крым
Опубликован пост, с которого началась резня в Перми
Детей пытались убить с одного удара. Список пострадавших в Перми
Видео
01:47
Крым объяснил ликвидацию оператора Керченской переправы
Компании
00:42
Поклонская высказалась о «мощах Ленина»
Политика
02:04
Ученик сообщил подробности резни в псковской школе
Происшествия
00:36
Кирилл «руки-базуки» сменил имидж
Общество
01:12
РФ уважает целостность Украины. Но с условием
Политика Украина
00:14
Опубликовано видео с места резни в пермской школе
Происшествия
00:40
Участники регаты не заметили, как потеряли члена команды
Происшествия
00:27
Финская компания отказалась поставлять генераторы в Крым
Компании
00:22
Правда о «самоубийстве» Даны Борисовой
Шоу-бизнес
00:24
Под Москвой столкнулись около 40 машин
ДТП Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение