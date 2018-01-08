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Видео взрыва в Идлибе с гибелью 30 человек попало в сеть
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Видео взрыва в Идлибе с гибелью 30 человек попало в сеть 

Рамблер 3 часа назад

На просторах всемирной сети появилось видеозапись, сделанная в сирийском городе Идлибе в момент трагедии. Террористы подорвали автомобили местных граждан, в результате чего, по предварительным данным, не менее 30 человек погибли.

РЕН ТВ уточняет, что порядка 70 человек госпитализированы с многочисленными травмами. Многие из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Врачи в больницах следят за состоянием госпитализированных.

Напомним, что вечером, 7 января, прогремело несколько мощных взрывов: один на парковке рядом с супермаркетом, а другой — у штаба боевиков. По имеющейся информации, террористы хотели таким образом обозначить границы группировок.

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