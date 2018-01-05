Над освобожденной от боевиков Раккой подняли флаг СССР

Члены Международного союза свободы (IFB), сражающиеся вместе с курдскими формированиями, воссоздали в бывшей «столице» ИГ (группировка запрещена в России) Ракке знаменитую фотографию 1945 года с красным знаменем над Рейхстагом. Об этом сообщает Morning Star.

Член IFB из Лондона рассказал изданию, что связывает между собой Победу над фашизмом в 1945 году и победу над «Исламским государством». «Мы полагаем, что взятие Ракки означает поражение ИГ-фашизма», — заявил активист.

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По словам членов IFB, они решили отправиться сражаться с террористами несколько лет назад. В Сирии они получили боевые навыки, а между боями вели идеологические дискуссии.

В конце 2017 года сообщалось о двух найденных в Ракке массовых захоронениях казненных боевиками ИГ людей. Из одного из захоронений извлекли 115 тел.