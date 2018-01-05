Кадыров обвинил Трампа в подготовке «троянского коня»

США готовят Ирану «троянского коня», заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике заявление президента США Дональда Трампа оказать поддержку участникам акций протеста в Иране, "когда наступит подходящее время".

"Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время… Ирану готовят Троянского коня!" — написал Кадыров в четверг на своей странице в социальной сети Twitter.

Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время. Ранее действенную помощь получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других. Ирану готовят Троянского коня!— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 4 января 2018 г.

При этом он напомнил, что "ранее действенную помощь получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других".

Ранее глава Чечни, комментируя события в Иране, связал блокировку своих соцсетей с критикой действий США в исламском мире. По мнению Кадыров, госдепу США не нравится, что он "предельно честно и откровенно" высказывает свое мнение о действиях США в странах исламского мира.

Русскоязычные профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщалось, что она недоступна. Позже Роскомнадзор сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в столице.

Позже президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".