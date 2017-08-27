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Израиль пригрозил прекратить финансировать ООН
В ходе первого визита генсека ООН Антониу Гутерреша в Израиль будет обсуждаться то, что страна больше " не потерпит предвзятое отношение" к ней внутри организации, заявила замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш в ходе своего первого визита в Израиль и Палестину на следующей неделе проведет переговоры с лидерами обеих сторон.
" Мы добиваемся разительной перемены в том, как ООН относится к Израилю. Пришло время непосредственно вынести этот вопрос на стол (переговоров — ред.) и однозначно взяться за его решение" , — приводит газета Times Of Israel слова Хотовели.
По ее словам, если ООН " не изменит существенным образом свое поведение, то она потеряет и поддержку, и финансирование" со стороны Израиля и других стран. Как отметила Хотовели, США также сменили свою позицию. По ее словам, они ясно дали понять, что больше не будут терпеть предвзятое отношение к Израилю.
По данным издания, Хотовели отметила, что дискуссия с Гутеррешем будет также сконцентрирована на укреплении миссии ООН в Ливане. " Очевидно, что мандат должен быть изменен" , — отметила замглавы МИД.
В среду СБ ООН обсудил работу Вооруженных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которые размещаются на юге страны с 2006 года для наблюдения за выполнением режима прекращения огня с Израилем. Франция намерена представить резолюцию о продлении действующего мандата миссии еще на год. При этом заместитель постоянного представителя Франции при ООН не исключила " каких-то изменений в тексте резолюции". Однако ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила о намерении добиваться изменения мандата, чтобы военнослужащие ООН приняли ряд мер в отношении ливанской группировки " Хезболлах" , которую США считают террористической.
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