Израиль пригрозил прекратить финансировать ООН



В ходе первого визита генсека ООН Антониу Гутерреша в Израиль будет обсуждаться то, что страна больше " не потерпит предвзятое отношение" к ней внутри организации, заявила замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели.



Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш в ходе своего первого визита в Израиль и Палестину на следующей неделе проведет переговоры с лидерами обеих сторон.



" Мы добиваемся разительной перемены в том, как ООН относится к Израилю. Пришло время непосредственно вынести этот вопрос на стол (переговоров — ред.) и однозначно взяться за его решение" , — приводит газета Times Of Israel слова Хотовели.

По ее словам, если ООН " не изменит существенным образом свое поведение, то она потеряет и поддержку, и финансирование" со стороны Израиля и других стран. Как отметила Хотовели, США также сменили свою позицию. По ее словам, они ясно дали понять, что больше не будут терпеть предвзятое отношение к Израилю.



По данным издания, Хотовели отметила, что дискуссия с Гутеррешем будет также сконцентрирована на укреплении миссии ООН в Ливане. " Очевидно, что мандат должен быть изменен" , — отметила замглавы МИД.

