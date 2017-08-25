Генштаб назвал главную оперативную задачу в Сирии

Он отметил, что благодаря деблокированию этого города завершится разгром самых боеспособных формирований ИГ в Сирии. Именно в это место, сообщил Рудской, боевики стягивают оставшиеся силы.



«В этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов террористов из Ракки», — сообщил генерал.



Тем не менее, сейчас наступление на Дейр-эз-Зор стремительно развивается с трех направлений при поддержке российских ВКС, отметил он.

Рудской напомнил, что в районе города Акербат окружена крупная группировка террористов, в настоящее время ведется ее ликвидация, а также освобожден стратегически важный населенный пункт Эс-Сухне.