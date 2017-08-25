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Генштаб назвал главную оперативную задачу в Сирии
Российская группировка войск в Сирии и правительственная армия сосредоточились на разгроме террористов «Исламского государства» в районе Дейр-эз-Зора, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. «Сейчас основные усилия правительственных войск и группировки Вооруженных Сил Российской Федерации сосредоточены на разгроме последнего оплота вооруженных отрядов ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора», — передает его слова ТАСС.
Он отметил, что благодаря деблокированию этого города завершится разгром самых боеспособных формирований ИГ в Сирии. Именно в это место, сообщил Рудской, боевики стягивают оставшиеся силы.
«В этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов террористов из Ракки», — сообщил генерал.
Тем не менее, сейчас наступление на Дейр-эз-Зор стремительно развивается с трех направлений при поддержке российских ВКС, отметил он.
Рудской напомнил, что в районе города Акербат окружена крупная группировка террористов, в настоящее время ведется ее ликвидация, а также освобожден стратегически важный населенный пункт Эс-Сухне.
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