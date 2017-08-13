Сирийские войска полностью освободили город Эс-Сухне



Сирийские войска и ополчение при поддержке российской авиации к утру воскресенья полностью освободили город Эс-Сухне, что открывает возможность для деблокирования Дейр-эз-Зора. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



"13 августа 2017 года в результате совместных действий авиации ВКС России, подразделений правительственных войск и отрядов народного ополчения на востоке провинции Хомс полностью освобожден от боевиков ИГИЛ (прежнее название " Исламского государства" , запрещенного в России — прим. ТАСС ) город Эс-Сухне" , — говорится в сообщении ведомства.

" Освобождение от террористов ИГИЛ Эс-Сухне открывает возможности сирийским правительственным войскам для наступления и деблокирования города Дейр-эз-Зор" , — уточнили в Минобороны.