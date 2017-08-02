Песков прокомментировал сообщения о потерях Росии в Сирии

Российское военное ведомство является единственным источником официальной информации о потерях России в Сирии, а возможное присутствие российских граждан в арабской республике в качестве добровольцев не имеет никакого отношения к государству, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Данные поступают по линии министерства обороны, руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными», - сказал в среду Песков, комментируя публикацию агентства Reuters о якобы имевшем место росте числа потерь среди российских военнослужащих в Сирии.

Как пишет агентство, в Сирии, по официальным данным Минобороны РФ, с начала года погибли десять российских военнослужащих, но, по подсчетам Reuters, речь идет как минимум о 40 военнослужащиз РФ, погибших с начала года. В ом числе, по данным агентства, среди них якобы был 21 частный военный специалист и 17 военнослужащих, статус еще двоих установить не удалось.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что нахождение в Сирии граждан России в качестве добровольцев не имеет отношения к государству и к Минобороны, в частности.

«Если есть какие-то в Сирии российские граждане в виде добровольцев и так далее, это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения, поэтому эта информация, здесь нужно у Reuters интересоваться, откуда и какие у них источники», - сказал Песков.