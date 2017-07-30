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Застрявшим в Турции россиянам не оплатят обратные билеты
23 россиянина отказались вылететь рейсом Анталья — Москва «Турецких авиалиний» из-за того, что самолёт дважды глох при заходе на взлёт, сообщает Life.
Впоследствии им заявили, что вернуться на родину они могут другим рейсом и за свой счет. По словам одной из пассажирок Елены Протопоповой, туроператор «Пегас» сообщил, что ближайший рейс, на котором есть возможность улететь, будет в 23:10.
«Всё платим мы, туроператор и авиакомпания не берут никаких расходов на себя. "Пегас" только организует продажу. Сказали, что мест хватит всем», — рассказала она.
В Генконсульстве РФ в Анталье отказались заниматься этой ситуацией.
Накануне в Сети появилось видео, на котором украинские пилоты виртуозно вслепую сажают в Стамбуле изрешеченный градом авиалайнер. Посадившим самолет пилотом был летчик с 30-летним стажем Александр Акопов. Он пояснил, что лайнер пришлось накренить, чтобы в боковое стекло увидеть, где находится посадочная полоса.
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