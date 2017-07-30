Застрявшим в Турции россиянам не оплатят обратные билеты

23 россиянина отказались вылететь рейсом Анталья — Москва «Турецких авиалиний» из-за того, что самолёт дважды глох при заходе на взлёт, сообщает Life

Впоследствии им заявили, что вернуться на родину они могут другим рейсом и за свой счет. По словам одной из пассажирок Елены Протопоповой, туроператор «Пегас» сообщил, что ближайший рейс, на котором есть возможность улететь, будет в 23:10.

«Всё платим мы, туроператор и авиакомпания не берут никаких расходов на себя. "Пегас" только организует продажу. Сказали, что мест хватит всем», — рассказала она.

В Генконсульстве РФ в Анталье отказались заниматься этой ситуацией.