Bloomberg: Турция отвернулась от НАТО, согласившись купить С-400 у России

Анкара готова заплатить 2,5 миллиарда долларов за поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в Турции.

По информации высокопоставленного турецкого чиновника, чье имя не называется, в следующем году страна собирается получить от России две батареи С-400. Столько же комплексов планируется построить позднее в самой Турции. Представитель "Рособоронэкспорта" , в свою очередь, не стал комментировать данные о сделке, пишет агентство.

Ранее Турция уже была готова приобрести зенитно-ракетные комплексы, однако сделка не состоялась из-за позиции НАТО . Анкара также была вынуждена отказаться от планов закупить подобные системы у Китая под давлением со стороны Вашингтона, напоминает Bloomberg.

Хотя российские системы не совместимы с вооружениями НАТО, Турция сможет размещать их в регионах, в которых действуют ограничения, установленные руководством альянса — на границе с Арменией, Грецией и на побережье Эгейского моря, рассказал источник агентства. Комплексы также не будут иметь системы распознавания "свой-чужой", что позволит применять их против любых целей, уточнил он.

Эта сделка — признак того, что Турция отворачивается от НАТО, говорится в статье. В последние годы отношения страны с другими членами альянса осложнились из-за более независимого политического курса президента Эрдогана в отношении конфликтов в Ираке и Сирии.