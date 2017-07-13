США расширят зону деэскалации в Сирии

Американские власти рассчитывают расширить зону перемирия в Сирии. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт . Её слова передаёт портал LIFE

«Мы следим за областями на юго-западе Сирии, где есть режим перемирия, который сейчас соблюдается. Надеемся, что мы сможем его расширить», — заявила Нойерт.