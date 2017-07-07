Тиллерсон заявил об отсутствии шансов у Асада остаться у власти в Сирии

По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Вашингтоне не видит никакой долгой политической карьеры для президента Сирии Башара Асада и его семьи в Сирии. «Мы ясно это дали понять всем, мы дали понять это и в дискуссии с Россией. Мы не думаем, что Сирия сможет достичь международного признания, даже если будет успешно работать в рамках политических процессов на международной арене. Международное сообщество не согласится с Сирией под управлением режима Асада», – цитирует госсекретаря США РИА «Новости»

Тиллерсон добавил, что для получения признания «как в части безопасности, так и в экономике, США просят, чтобы они нашли нового лидера».

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в Белом доме рассказали, что США намерены отказаться от тезиса о необходимости отстранения президента Сирии Башара Асада от власти. В начале июня американский посол в Москве Джон Теффт заявил, что администрация Трампа настаивает, что Асад должен уйти с поста главы Сирии.

В последнее время представители США высказывают противоречащие заявления о судьбе Асада. Так, 4 апреля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Вашингтон больше не стремится к отставке Асада. После этого появились сообщения о том, что Дамаск якобы несет ответственность за предполагаемую химатаку в Сирии. 5 апреля Трамп заявил об изменении мнения о сирийском лидере. На следующий день глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что в будущем руководстве Сирии не будет места для Асада.

Неделю спустя Трамп вновь вернулся к позиции о том, что США не настаивают на уходе Асада.