В Сирии раскрыли подробности западного расследования химатаки в Хан-Шейхуне

Замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад заявил, что Соединённые Штаты выступили против отправки группы специалистов для проведения расследования химической атаки в провинции Идлиб. Сирийский дипломат отметил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не посещали Хан-Шейхун перед публикацией доклада об инциденте, произошедшем в городе в начале апреля. Кроме того, Микдад заявил о проведении Сирией собственного расследования химатаки и подчеркнул, что Дамаск избавился ото всех имевшихся запасов химоружия под контролем специалистов ОЗХО. Он также предостерёг Вашингтон от любых агрессивных действий.

США выступили против отправки группы экспертов для расследования химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун. Такое заявление сделал замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад. Он также сообщил, что специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не были в городе перед публикацией доклада об апрельском инциденте в провинции Идлиб.

«ОЗХО не присутствовала в Хан-Шейхуне, а Вашингтон отверг наши предложения об отправке группы специалистов в Хан-Шейхун», — заявил Микдад.

Он добавил, что руководство ОЗХО посылало сирийскому правительству письма, в которых сообщалось о невозможности посетить город. «Мы получили от главы ОЗХО письма, в которых говорилось, что у организации нет возможности направится в Хан-Шейхун», — отметил Микдад.

28 апреля глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что организация готова направить своих специалистов в Хан-Шейхун. Тогда же Узюмджю отметил, что проблема заключается в том, что «район контролируют различные оппозиционные группировки, и с ними должны быть достигнуты соответствующие договорённости». Гендиректор выражал уверенность, что в конечном счёте миссия будет направлена в Хан-Шейхун, однако нет информации, что специалисты ОЗХО в итоге посещали город.

Замглавы сирийского МИД также рассказал, что Дамаск сформировал собственную комиссию по расследованию применения зарина в Хан-Шейхуне.

«У нас есть доклад, основанный на фото- и видеоматериалах коренных жителей Хан-Шейхуна, которые доказывают, что террористические группировки стоят за этим преступным действием», — подчеркнул Микдад.

Кроме того, Микдад подтвердил информацию о том, что власти Сирии полностью избавились от химического оружия. Он подчеркнул, что в ходе ликвидации химоружия Дамаск допустил экспертов на все запрошенные объекты, не скрывая ни одного склада.

Замглавы сирийского МИД добавил, что администрация Соединённых Штатов должна принимать во внимание возможные последствия в случае новых агрессивных действий.

«В Вашингтоне должны тщательно изучить действия Дамаска и Москвы в ответ на любую новую агрессию», — цитирует Микдада РИА Новости

Расследование на расстоянии — можно ли верить докладу ОЗХО по химатаке в провинции Идлиб?

4 апреля в провинции Идлиб была совершена химатака, в совершении которой сирийская оппозиция обвинила правительственные силы. По сообщениям источников в результате нападения погибли 80 человек и ещё 200 юыли ранены. Официальный Дамаск отверг все обвинения и возложил ответственность на боевиков, однако через несколько дней США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат.

Сирийские власти также неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие, а весь имевшийся в стране химический арсенал был вывезен под контролем специалистов ОЗХО.

Президент Сирии Башар Асад заявлял, что инцидент в Хан-Шейхуне был провокацией для оправдания ракетного удара по авиабазе Шайрат. В интервью РИА Новости он рассказал, что в видеозаписи, на которой основываются обвинения, размещённой группировкой «Джабхат ан-Нусра»*, утверждается, что нападение произошло около шести утра, но в это время сирийская армия не совершала атак.

При этом видеозапись из Хан-Шейхуна, снятая «Белыми касками», по словам Асада, противоречит версии о применении в городе зарина, поскольку если бы спасатели работали на месте применения отравляющего вещества без масок и перчаток, то они также умерли бы.

Опубликованный доклад ОЗХО подвергся критике со стороны ряда сирийских и российских официальных лиц. Так, в российском МИД заявили, что документ основан на сомнительных данных, и что содержание доклада спецмиссии ОЗХО носит во многом тенденциозный характер, который свидетельствует о присутствии в деятельности этой структуры «политического заказа».

«По первому прочтению упомянутого документа вынуждены констатировать, что его выводы по-прежнему основаны на весьма сомнительных данных, полученных от всё той же оппозиции и тех же пресловутых НПО типа «Белых касок», причём не на месте произошедшей трагедии, а в некоей «соседней стране», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также указал на недостатки доклада.

«ОЗХО очень невнятно реагировала, отказывалась ехать на место, не предоставила никакой информации, а вчера вот распространила доклад, в котором говорится, что они не уверены, что зарин, который вроде бы там обнаружен, был сброшен в бомбах с самолёта. Они не знают, как зарин там оказался», — заявил Лавров.

Постпред России в ОЗХО: Доклад по химатаке в Сирии оставляет без ответа много вопросов

При этом постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире RT заявил, что опубликованный доклад организации оставляет много вопросов без ответа.

«Наш МИД уже прокомментировал, а я готов повторить: мы придерживаемся мнения, что выводы доклада основаны на очень сомнительных данных, в первую очередь предоставленных различными сирийскими оппозиционными группами, вооружённой оппозицией, а также печально известными «Белыми касками», — отметил Шульгин.

Он обратил внимание на то, что в докладе содержится множество замечаний в стиле «команде не удалось сделать то-то». Так, в ОЗХО не сумели точно определить тип оружия, а также у них не было доступа к больницам с пострадавшими в результате инцидента.

«Мы можем предположить, что что-то подобное было использовано. Речь идёт об ответственности — кто виновен в этом? Американские коллеги уже возложили ответственность на сирийское правительство», — сказал постпред.

«Мы уверены, что доклад оставляет без ответа много важных вопросов, которые мы задавали во время слушаний», — заявил Шульгин.

Он обратил внимание на то, что на некоторых видео, которые изучала ОЗХО, врачи оказывали помощь якобы поражённым зарином людям без какой-либо защиты. Шульгин подчеркнул, что доказательства ОЗХО являются сомнительными, а опубликованный доклад стал ещё одним примером демонизации правительства Башара Асада.

«На самом деле нашим партнёрам не нужны результаты. Они с 5 апреля были уверены в причастности правительства Сирии», — добавил он.

В воскресенье официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о начале медийной информационно-пропагандистской кампании, призванной убедить мировое сообщество в применении официальным Дамаском химического оружия.

«Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная», — отметила Захарова.

* «Джабхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещённая на территории России.