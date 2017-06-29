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Террористы готовят химическую атаку в Сирии, - СМИ
Террористы готовятся в ближайшее время подорвать несколько боеприпасов с отравляющими веществами в одном из районов Дераа в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники. Сообщается, что химическая атака станет провокацией, подобной той, что произошла в мае в Идлибе.
По данным агентства, террористы намерены спровоцировать нападение коалиции во главе с США на территории САР, в том числе, с целью свержения режима Башара Асада.
Напомним, что ранее США стянули корабли и авиацию к военной авиабазе Шайрат в Сирии. В апреле этого года Штаты уже совершали удар крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат – в ответ, якобы, на применение химического оружия властями Сирии (хотя доказательств этому предоставлено так и не было).
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