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МИД Сирии: Дамаск требует от ОЗХО предоставить достоверный доклад по химатаке в Хан-Шейхуне
Власти Сирии требуют от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) объективный и достоверный доклад по химической атаке в Хан-Шейхуне. Об этом говорится в заявлении сирийского МИД.
В МИД Сирии считают, что в докладе, опубликованном ОЗХО, содержатся сфабрикованные данные, которое не может быть принято.
«Сирийские власти требуют от ОЗХО предоставить справедливый и достоверный отчет, без влияния шантажа государств и сторон, которые препятствуют ей достигнуть правды и вредят ее авторитету и независимости», — цитирует SANA заявление сирийского дипведомства.
Ранее в МИД России заявили, что распространённый 29 июня в «пятёрке» постоянных членов Совбеза ООНдоклад спецмиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении химоружия в сирийском Хан-Шейхуне основан на сомнительных данных.
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