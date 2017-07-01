МИД Сирии: Дамаск требует от ОЗХО предоставить достоверный доклад по химатаке в Хан-Шейхуне

В МИД Сирии считают, что в докладе, опубликованном ОЗХО, содержатся сфабрикованные данные, которое не может быть принято.

«Сирийские власти требуют от ОЗХО предоставить справедливый и достоверный отчет, без влияния шантажа государств и сторон, которые препятствуют ей достигнуть правды и вредят ее авторитету и независимости», — цитирует SANA заявление сирийского дипведомства.

Ранее в МИД России заявили, что распространённый 29 июня в «пятёрке» постоянных членов Совбеза ООНдоклад спецмиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении химоружия в сирийском Хан-Шейхуне основан на сомнительных данных.