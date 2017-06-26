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СМИ: Из сектора Газа запущена ракета в сторону Израиля
На юге Израиля взорвалась ракета, запущенная с территории сектора Газа.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильских военных.
Отмечается, что ракета не причинила никакого ущерба.
«Ракета упала на открытой местности», — говорится в сообщении.
В настоящее время военнослужащие Израиля ищут место её падения.
Ранее СМИ стало известно, что израильские истребители нанесли удар по сирийской бронемашине рядом с городом Эль-Кунейтра в Сирии.
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