СМИ: Из сектора Газа запущена ракета в сторону Израиля

На юге Израиля взорвалась ракета, запущенная с территории сектора Газа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильских военных.

Отмечается, что ракета не причинила никакого ущерба.

«Ракета упала на открытой местности», — говорится в сообщении.

В настоящее время военнослужащие Израиля ищут место её падения.

Ранее СМИ стало известно, что израильские истребители нанесли удар по сирийской бронемашине рядом с городом Эль-Кунейтра в Сирии.