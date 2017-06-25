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В провинции Трабзон в Турции произошёл взрыв
В провинции Трабзон на севере Турции произошёл взрыв рядом с военным патрулём.
Об этом сообщает CNN Turk.
Отмечается, что в результате взрыва, который произошёл в сельской местности, получили ранения двое солдат.
Сообщается, что взрывное устройство, находившееся в пластиковой бутылке, сработало, когда солдаты патрулировали местность.
Ранее сообщалось, что двое турецких военнослужащих погибли в результате подрыва самодельного взрывного устройства в ходе военной операции в Турции.
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