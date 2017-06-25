Израиль сообщил о повторном обстреле со стороны Сирии

Контролируемая Израилем часть Голанских высот вновь была обстреляна со стороны Сирии. Об этом сообщается в воскресенье, 25 июня, Twitter израильской армии (ЦАХАЛ).

«Недавно несколько снарядов, выпущенных с территории Сирии, разорвалось в открытой местности на севере Голанских высот. Информации о пострадавших нет», — говорится в записи. Об ответных действиях еврейского государства не сообщается.

24 июня израильские ВВС атаковали позиции сирийских войск после обстрела с территории Сирии в районе провинции Эль-Кунейтра. В армии еврейского государства произошедшее сочли попыткой нарушить суверенитет страны и подорвать безопасность ее граждан, а ответственность возложили на сирийское правительство.

Позднее военно-дипломатический источник в Минобороны России рассказал РИА Новости, что ВВС Израиля нанесли удар по бронетехнике боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), а не по позициям правительственных войск Сирии. Собеседник агентства отметил, что это не первая попытка экстремистов спровоцировать столкновения между странами.

Голанские высоты, уже полвека контролируемые Израилем, — одна из многочисленных спорных территорий на Ближнем Востоке. С 1944 по 1967 год они принадлежали Сирии, затем в ходе Шестидневной войны были захвачены еврейским государством и впоследствии аннексированы. Совет Безопасности ООН признал произошедшее незаконным. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.