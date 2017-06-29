Визиту саудовского короля в Москву пытаются помешать

Вызвавшие скандал антироссийские высказывания саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана оказались фальшивкой. Не менее любопытным стал и способ, которым фальшивку опровергли - Telegram Рамзана Кадырова . Ради чего мог быть спровоцирован этот конфликт в и так не слишком ровных отношениях между Россией и Саудовской Аравией? Вечером 28 июня Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram сообщение, в котором опроверг жесткие антироссийские высказывания, якобы сделанные саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

Чем дальше, тем больше вся эта история выглядит медийно-политическим триллером с захватывающими поворотами сюжета.

Исторически крайне сложные отношения между Россией и Саудовской Аравией не являются секретом. Между двумя странами регулярно возникают трения по значимым вопросам, например таким, как Сирия (саудовцы поддерживают и финансируют сирийскую вооруженную оппозицию). Однако в последние годы наметились явные позитивные сдвиги. И эта ситуация очень наглядно проявилась и в последние недели.

30 мая Владимир Путин встретился министром обороны Саудовской Аравии (имевшим в тот момент также статус второго наследного принца) Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

5 июня разразился кризис в отношениях Катара с другими арабскими странами. Главным «застрельщиком» кампании против Катара выступила именно Саудовская Аравия.

Москва же в данном конфликте, по сути, поддержала Доху, одновременно демонстрируя умиротворяющую риторику и готовность выступить посредником в возникшем конфликте.

21 июня король Саудовской Аравии сменил наследного принца, назначив на эту должность Мухаммеда Бен Сальмана.

В этот же день состоялся телефонный разговор короля с российским президентом, в ходе которого монарх получил приглашение посетить Россию.

26 июня на сайте ИноСМИ был опубликован перевод статьи с сайта норвежского коммуниста (обе публикации ныне удалены), в которой приводились, в частности, такие цитаты из интервью Мухаммеда Бен Сальмана:

«Русские пытаются распространять терроризм на Ближнем Востоке. Нетрудно понять, как эти террористы были воодушевлены тем, что Россия помогает террористам, нападая на ополченцев Сирийской свободной армии ... Саудовская Аравия не будет использовать мягкие методы в отношениях с Россией, мы пошлем ультиматум Путину. Россия должна помнить, что наши военные возможности достаточны для того, чтобы за три дня уничтожить российские силы в Сирии».

Учитывая значимость и влиятельность произнесшей это фигуры, данные высказывания получили серьезный резонанс в российской прессе. Особенно бурно их обсуждали в социальных сетях. Высказывания даже удостоились весьма жесткого комментария члена Совета Федерации Франца Клинцевича , который заявил, что угрозы наследного принца – это «коммерческий заказ американцев».

И вот, как теперь выяснилось, ничего такого Бен Сальман не говорил.

Безусловно, любопытен канал, выбранный для опровержения. Источник информации имел настолько неубедительное (если не сказать прямо – фейковое) происхождение, что очевидно не заслуживал официальных опровержений на высоком дипломатическом уровне. В то же время, учитывая, как широко разошлась фальшивка, было желательно ее дезавуировать. Что и было сделано человеком, не имеющим официального дипломатического статуса, но при этом таким, к чьим словам относятся с полным доверием.

«Вишенкой на торте» стало размещение данного сообщения в мессенджере, который известен многочисленными каналами инсайдов и вообще стал популярной платформой для распространения именно политической информации. Тем самым было продемонстрирован уровень, на котором этот скандал имел место – «диванный».

С другой стороны, учитывая, что Рамзан Кадыров использовал весьма жесткие выражения в адрес источников этой фальшивки, можно предположить, что неприятные минуты она все-таки кому-то доставила.

Наиболее простым предположением о цели данного вброса видится попытка повлиять на сроки (а может быть и сам факт) визита саудовского короля в Россию. По неофициальной информации, визит планируется на середину июля. И визит этот уже много лет является сложной точкой двухсторонних отношений Москвы и Эр-Рияда.

Путин побывал с визитом в Саудовской Аравии целых десять лет назад, а в подобных вопросах в межгосударственных отношениях чрезвычайно значим принцип взаимности. Многочисленные и разнообразные высокопоставленные саудиты последние годы являются привычными гостями в Москве. Однако с визитом главы государства все эти годы никак не складывалось. Именно поэтому данный вопрос оказался столь важен для российско-саудовских отношений.

В результате в разгар подготовки визита взорвалась неприятная информационная «мина». Очевидно, она не нанесла ущерба двухсторонним отношениям. Но вопросы, кому и зачем ее потребовалось «взрывать» - и, судя по всему, влиять на предстоящий визит - явно требуют ответа.