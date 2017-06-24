Израильские ВВС нанесли удар по сирийским войскам

Израильская авиация атаковала два танка сирийских правительственных войск и позиции артиллерии в ответ на десяток шальных снарядов, которые ранее разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.



Обстрел с территории соседнего государства военные признали случайным перелетом снарядов, но назвали его "неприемлемым нарушением израильского суверенитета".



"В ответ на более чем десять снарядов, выпущенных из Сирии и упавших ранее сегодня на территории Израиля, израильские ВВС атаковали позиции, откуда велся огонь. Помимо этого, были атакованы два танка, принадлежащих сирийскому режиму", — сказано в сообщении.



С израильской стороны пострадавших нет. Военные говорят, что снаряды перелетели через разделительную линию в ходе идущих в районе Кунейтры столкновений правительственных войск с отрядами сирийской оппозиции.