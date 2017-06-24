Турецкие инвесторы снова интересуются Крымом

Иностранные компании не страшатся санкционной политики Запада, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

В частности, он сообщил, что специализированный детский аквапарк отеля «Ялта-Интурист», который откроется 26 июня, спроектировала и построила международная турецкая компания PolinWaterparks.

В целом зарубежный бизнес активно интересуется санаторно-курортной отраслью. Недавно поступило предложение вложить в один из санаториев Крыма несколько миллионов евро, отметил Черняк.

Ранее в госсовете республики подчеркнули, что продление Евросоюзом санкций еще на один год еще не повлияет на жизнь полуострова.