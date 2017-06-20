В Пентагоне заявили, что действия российских военных в Сирии не вызывают опасений США

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что действия российских военных в Сирии не вызывают опасений американского ведомства.

«Мы не наблюдаем со стороны российских военных никаких действий, которые вызывали бы у нас опасения. Мы продолжаем действовать, предпринимая соответствующие меры предосторожности», — цитирует Дэвиса РИА Новости

По его словам, США поддерживают канал связи с Россией в Сирии, однако Вашингтон не использовал этот канал при уничтожении беспилотника.

«Не в этом случае. Данная ситуация развивалась слишком быстро», — сказал военный.

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США сбила беспилотник проправительственных войск Сирии.