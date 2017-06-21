Сирийская армия выбила боевиков из пяти районов Дамаска

Правительственные войска САР при поддержке авиации и артиллерии выбили террористов из пяти районов в юго-восточном пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Сирийская армия вернула контроль над районами Бир Касеб, Хурбет Касеб, Тулюль ар-Раваби, Сарихи и Иринба в юго-восточном пригороде Дамаска. В результате боестолкновений террористы понесли потери, были уничтожены их огневые позиции", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, отступая, террористы оставили большое количество боеприпасов.

Активная работа авиации и артиллерии армии была слышна в центре сирийской столицы на протяжении последних двух дней. Наиболее активная фаза наступательной операции проходила рано утром.