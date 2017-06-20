Коалиция подтвердила, что сбила сирийский беспилотник

Американский истребитель-бомбардировщик F-15E сбил беспилотник Shaheed-129 сирийских проправительственных войск на юге САР, сообщается на сайте операции «Непоколебимая решимость».

Отмечается, что инцидент произошёл в районе сирийского города Ат-Танф, где 8 июня также был нанесён удар по проправительственным войскам Сирии.

«F-15E перехватил вооружённый беспилотник после того, как было замечено, что он приближается к позициям коалиции. Когда беспилотник продолжил движение к позициям коалиции, не отклоняясь от курса, он был сбит», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в 8 июня возглавляемая США коалиция нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии. Также сообщалось, что коалиция сбила сирийский беспилотник.