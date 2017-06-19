Штаб коалиции подтвердил, что самолет ВВС США сбил сирийский истребитель

Штаб возглавляемой США международной коалиции в воскресенье подтвердил, что американский военный самолет сбил сирийский самолет к югу от города Табки.

"В 18.43 по местному времени самолет сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. В соответствии с правилами самообороны, он был немедленно сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet", — говорится в сообщении.