Боевики при поддержке турецких сил наступают в районе сирийского Африна

Отряды вооруженных радикальных группировок при поддержке турецкой армии ведут наступление к северу от города Африн в сирийской провинции Алеппо, сообщил РИА Новости курдский источник.

"Можно сказать, что турецкие войска и боевики, которых они поддерживают, прошли на километр вглубь сирийской территории на севере Африна. Продвижение поддерживается артиллерией турецкой армии", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, турецкая артиллерия обстреливает курдские поселения в окрестностях Африна не менее шести дней подряд.

Боевики радикальной группировки "Харакет Ахрар аш-Шам", по данным источника, пользуясь положением, предпринимают попытки захватить стратегические высоты у поселений на окраинах Африна.

Город Африн на севере провинции Алеппо, в большей степени заселенный курдами, расположен вблизи сирийско-турецкой границы и в 20 километрах от пограничного города Азаз, который контролируется радикальными группировками.