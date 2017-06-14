США разместили ракеты на базе в Сирии

Военные США передислоцировали ракеты с большим радиусом действия из Иордании на сирийскую базу Ат-Танф, где ранее происходили инциденты с проправительственными силами Сирии, сообщают СМИ со ссылкой на разведывательные источники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, в районе Ат-Танфа коалиция нанесла за последний месяц несколько ударов по лояльным Дамаску силам. Последний удар по проправительственным отрядам в Сирии был нанесен в четверг.

Отметим, что в районе юго-западной границы Сирии действуют сирийские проправительственные подконтрольные Ирану отряды. В контроле Ат-Танфа заинтересованы сразу три стороны: Сирия, США и Иран.