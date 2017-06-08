В Израиле нашли останки священника из России, пропавшего четыре года назад

Следователи, по его словам, установили, что смерть Василия Варламова из Нижнего Новгорода не была результатом уголовного преступления.

"Останки были найдены в конце апреля в районе Хизме (арабская деревня под Иерусалимом — ред.). Судебно-медицинская экспертиза на основании анализа ДНК показала, что это останки пропавшего священника — Василия Варламова", — сказал собеседник агентства.

"Было однозначно установлено, что речь не идет об уголовном преступлении", — добавил Зингерман.

Отец Василий пропал в августе 2013 года, находясь в Израиле в паломнической поездке вместе со своей семьей. Со слов его родных, он вышел на прогулку из гостиницы в Иерусалиме и не вернулся.