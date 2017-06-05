Главные события у вас в почте
В США обнародовали данные о планах Израиля по использованию атомной бомбы против Египта в 1967 году
Фото: Википедия
Израиль располагал секретным планом по использованию ядерной бомбы против Египта в случае поражения во время Шестидневной войны на Ближнем Востоке в 1967 году. Об этом сообщает Международный центр имени Вудро Вильсона со ссылкой на рассекреченные данные.
Согласно данным, в ходе кризиса 1967 года Израиль впервые собрал свои первые ядерные устройства. Тогда же, некоторые высокопоставленные израильские чиновники рассматривали вариант подрыва «ядерной взрывчатки в рамках маловероятного развития сценария «судного дня».
Предполагалось, что взрывчатка в виде полусобранного «паукобразного» устройства, имеющая ядерную начинку и провода зажигания, будет заложена на Синайском полуострове и взорвана по приказу премьер-министра Израиля.
Отмечается, что небольшой размер ядерного заряда должен был послать сообщение по сдерживанию противника, а не для нанесения серьёзного ущерба.
Новые данные основаны на интервью бригадного генерала Армии обороны Израиля Ицхака Яакова, который в 1967 году был главным связующим звеном между израильскими военными и гражданской оборонной промышленностью, также отвечавшей за ядерный проект.
Оставить комментарий