"Ситуация в Сирии заметно улучшилась, скажем так, из-за того, что террористические группировки, в основном ИГ и "ан-Нусра", отступают или, скажем, из-за того, что территория под их контролем сужается. Таким образом, полевая обстановка, с военной точки зрения, сейчас намного лучше, чем раньше", — сообщил Асад в интервью телеканалу WION.

Президент Сирии указал, что целостная картина ситуации в Сирии связана не только с военными действиями, но также с другими факторами, в том числе идеологией, распространяемой террористами, а также поддержкой террористических группировок со стороны других стран.

Среди подобных стран Асад назвал Турцию, Катар, Саудовскую Аравию, а также несколько стран Запада, в том числе США, Францию и Великобританию. Подобная поддержка, по мнению Асада, говорит о наступлении "новой эры", в которой возможно использование терроризма для осуществления политических целей.

Президент Сирии отметил, что худшее позади.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.