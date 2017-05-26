СМИ сообщили об участии российских войск в боях на юге Сирии

Сирийское агентство Al Masdar со ссылкой на источники в вооруженных силах Сирии сообщило о переброске на юг страны группировки воздушно-десантных войск и сил специальных операций РФ. Российские военнослужащие поддерживают наступление сирийской армии в провинции Эс-Сувейда.

Как отмечается в сообщении, российские военнослужащие «будут выполнять функции военных советников, а также помогут правительственным войскам Сирии предотвратить любую повторную агрессию со стороны американских и иорданских военных, вклинившихся на территорию провинций Сувейда и Хомс».

Al Masdar отмечает, что по непроверенной информации, на юге Сирии могут действовать части под управлением штаба 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил России. Перед соединением якобы поставлена задача оказания непосредственной поддержки сирийским войскам в вытеснении боевиков и восстановлении контроля над южной границей Сирии.

Как отметил опрошенный «Лентой.ру» информированный источник, решение о вводе российской группировки в южные районы Сирии могло быть принято в ответ на удар ВВС США по отрядам лояльных Дамаску формирований близ города Эт-Танф 18 мая 2017 года. Южное направление, где граница большей частью не контролируется правительственными войсками, до настоящего времени остается одним из главных источников поддержки бандгрупп, включая как формирования террористической группировки «Исламское государство» , так и так называемую «светскую оппозицию».

25 мая 2017 года в сети появилось видео действий российских вертолетов в районе Эт-Танф. Известно, что в этом районе находится военная база, где проходят подготовку поддерживаемые США отряды сирийской оппозиции.