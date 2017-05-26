Суд в Турции подтвердил решение о блокировке Booking.com

Суд Стамбула подтвердил решение о приостановке в стране работы системы онлайн-бронирования отелей Booking.com, отклонив апелляцию администрации этого сервиса, сообщает в пятницу газета Yeni Safak.

Суд Стамбула в конце марта постановил приостановить деятельность Booking.com в Турции по иску о недобросовестной конкуренции, поданному Союзом туристических агентств Турции (TURSAB).

В начале мая суд Стамбула отказывался разблокировать сервис. Представитель Ассоциации отельеров Турции заявлял РИА Новости , что суд отклонил их просьбу открыть сайт Booking.com для бронирования турецких отелей на территории страны до принятия окончательного решения по иску и что суд по этому вопросу соберется еще раз 26 мая.

Сервис в Турции сейчас предоставляет возможность бронировать отели лишь за пределами ее территории. Представитель Booking.com заявил РИА Новости, что администрация сервиса не согласна с запретом.