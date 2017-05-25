В Иране рассказали, чью волю выполняют террористы в Сирии и Ираке

Президент США Дональд Трамп совершил свой первый визит в Саудовскую Аравию — страну, которая массово направляет молодых людей в Сирию и Ирак, где они становятся террористами, для Вашингтона эта молодежь является инструментом для продвижения собственной политики, считает секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Иран уже четыре десятилетия борется с терроризмом, мы потеряли несколько тысяч человек в этой войне… Американцы после 11 сентября 2001 года тоже поняли, что такое терроризм. Но при этом Трамп совершил свой первый визит именно в ту страну, которая, как на заводе, штампует террористов. Ваххабитское мышление, деньги, полученные от продажи нефти, политическое недовольство, вызванное наследственным правлением, — все это способствует радикализации молодежи. Но дестабилизировать ситуацию в Эр-Рияде ей не дают, зато не препятствуют отправке молодых людей в Сирию, Йемен и Ирак. Производство террористов поставлено на конвейер", — заявил Шамхани в интервью газете "Коммерсант"

По его словам, "сегодня террористы в Сирии и Ираке являются инструментом для продвижения политики США".

"Единственная коалиция, которая имеет на своем счету успехи в борьбе с терроризмом в регионе, это коалиция Ирана, России, Сирии и Ирака", — добавил Шамхани.