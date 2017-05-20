Лидер ХАМАС позвонил заместителю Лаврова

Отмечается, что разговор состоялся 19 мая по инициативе палестинской стороны.

"В ходе беседы обсуждалась актуальная ближневосточная проблематика с упором на складывающуюся ситуацию на палестинских территориях и задачу скорейшего восстановления палестинского национального единства", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что Хания высказал высокую оценку принципиальной линии России по вопросам палестино-израильского урегулирования.

Богдановым была подтверждена неизменная позиция в поддержку реализации законных прав палестинского народа, в том числе на создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

При этом Хания отметил, что принятый недавно новый программный документ ХАМАС дает основания рассчитывать на сплочение палестинских рядов в интересах справедливого решения палестинской проблемы.

Исмаил Хания занял высший пост в организации в начале мая. Смене руководства движения предшествовала презентация новой программы ХАМАС. Из документа, в частности, исчез призыв к уничтожению Израиля.