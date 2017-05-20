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Лидер ХАМАС позвонил заместителю Лаврова
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил по телефону с новым главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией палестино-израильское урегулирование, сообщается на сайте российского ведомства.
Отмечается, что разговор состоялся 19 мая по инициативе палестинской стороны.
"В ходе беседы обсуждалась актуальная ближневосточная проблематика с упором на складывающуюся ситуацию на палестинских территориях и задачу скорейшего восстановления палестинского национального единства", - говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что Хания высказал высокую оценку принципиальной линии России по вопросам палестино-израильского урегулирования.
Богдановым была подтверждена неизменная позиция в поддержку реализации законных прав палестинского народа, в том числе на создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
При этом Хания отметил, что принятый недавно новый программный документ ХАМАС дает основания рассчитывать на сплочение палестинских рядов в интересах справедливого решения палестинской проблемы.
Исмаил Хания занял высший пост в организации в начале мая. Смене руководства движения предшествовала презентация новой программы ХАМАС. Из документа, в частности, исчез призыв к уничтожению Израиля.
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