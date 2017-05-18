В отеле в Турции повесился турист из России

В одном из отелей курортного поселка Гёйнюк турецкой провинции Анталия найден труп гражданина России. Об этом сообщает агентство IHA.

По данным агентства, Евгений Хакимуллин, 1987 года рождения, был найден повешенным на балконе. В качестве веревки погибший использовал предмет из собственной одежды. Вероятной причиной смерти россиянина турецкая полиция называет самоубийство.

Сейчас тело туриста доставлено на судебно-медицинскую экспертизу в Анталию.