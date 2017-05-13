Трагедия в Турции: в ДТП погибли 23 туриста

23 человека погибли в пассажирском автобусе, рухнувшем в 30-метровую пропасть в Турции.

Туристический автобус перевернулся на трассе Мармарис — Мугла. Причины аварии пока не известны.

Muğla-Antalya kara yolunda midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk… https://t.co/5udcVKwy3I pic.twitter.com/ciFVT0NVjw — Hollanda Yeni Vatan (@vatanhollanda) 13 мая 2017 г.

«Губернатор Муглы Амир Сисек сообщил в своем заявлении, что 20 человек погибли в результате аварии, еще 11 получили ранения. Автобус упал с обрыва, глубиной не менее 30 метров. Авария произошла сегодня утром. В автобусе были, в основном, женщины и дети», — передает телеканал Haberturk

Всего в автобусе было 43 пассажира.

В генконсульстве РФ сейчас пытаются уточнить, есть ли граждане России среди погибших и пострадавших.