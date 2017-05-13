В Турции не менее 20 туристов погибли в ДТП

20 человек погибли в пассажирском автобусе, рухнувшем в 30-метровую пропасть в Турции.

Туристический автобус перевернулся на трассе Мармарис — Мугла. Причины аварии пока не известны.

«Губернатор Муглы Амир Сисек сообщил в своем заявлении, что 20 человек погибли в результате аварии, еще 11 получили ранения. Автобус упал с обрыва, глубиной не менее 30 метров. Авария произошла сегодня утром. В автобусе были, в основном, женщины и дети», — передает телеканал Haberturk

Всего в автобусе было 43 пассажира.

В генконсульстве РФ сейчас пытаются уточнить, есть ли граждане России среди погибших и пострадавших.