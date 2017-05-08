СМИ опубликовали снимки замеченного на авиабазе в Сирии российского А-50

Спутниковые изображения израильской компании ImageSat International показывают, что по меньшей мере один российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 вернулся в Сирию, пишет портал Defense News.

Снимки были сделаны 3 мая и впервые опубликованы на сайте портала накануне. В подписи к снимку утверждается, что российский самолет находился на авиабазе в сирийской Латакии.

Satellite imagery shows Russian AWACS back in Syria https://t.co/XUjTN763G1 — Defense News (@defense_news) 7 мая 2017 г.