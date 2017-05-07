Президенты ФРГ и Израиля встретились в Иерусалиме за кружкой пива

Как сообщается, президенты побеседовали за кружкой пива в районе рынка "Махане Иегуда", а также "ознакомились с искусством граффити" на близлежащих улицах.

Официальная программа четырехдневного визита Штайнмайера в Израиль начинается в воскресенье, 7 мая. Он встретится с несколькими израильскими политиками, в том числе с премьером Биньямином Нетаньяху