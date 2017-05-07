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Президенты ФРГ и Израиля встретились в Иерусалиме за кружкой пива
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Израиля Реувен Ривлин 6 мая провели встречу в Иерусалиме. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как сообщается, президенты побеседовали за кружкой пива в районе рынка "Махане Иегуда", а также "ознакомились с искусством граффити" на близлежащих улицах.
Официальная программа четырехдневного визита Штайнмайера в Израиль начинается в воскресенье, 7 мая. Он встретится с несколькими израильскими политиками, в том числе с премьером Биньямином Нетаньяху.
Ранее израильский премьер рассказал, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль отклонил его звонок после того, как Нетаньяху отказался встречаться с ним.
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