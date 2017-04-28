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Россия и Турция договорились о поставке С-400

Россия и Турция договорились о поставках С-400
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Россия и Турция договорились о поставках в республику зенитных ракетных установок С-400. С таким заявлением выступил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит издание Haberturk.
«Мы продолжаем переговоры по всем темам, связанным с С-400, в том числе по совместному производству, цене. Принципиально мы договорились, но по техническим вопросам сказать ничего не могу», — заявил Чавушоглу.
Сторонам осталось договориться о ценах и совместном производстве установок. 3 мая российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на переговорах стороны поднимут тему поставок С-400 в Турцию. Встреча пройдет в Сочи.
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Владимир Путин Мевлют Чавушоглу Реджеп Эрдоган
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