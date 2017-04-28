Россия и Турция договорились о поставке С-400

Россия и Турция договорились о поставках в республику зенитных ракетных установок С-400. С таким заявлением выступил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу . Его слова приводит издание Haberturk

«Мы продолжаем переговоры по всем темам, связанным с С-400, в том числе по совместному производству, цене. Принципиально мы договорились, но по техническим вопросам сказать ничего не могу», — заявил Чавушоглу.