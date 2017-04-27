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Пентагон направит в Афганистан 1,5 тысячи "дьяволов в мешковатых штанах"

Пентагон направит в Афганистан 1,5 тысячи «дьяволов в мешковатых штанах»
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США намерены в ближайшее время провести плановую ротацию части своего воинского контингента в Афганистане, увеличения численность войск не будет, сообщили РИА Новости в Пентагоне.
Ранее издание Daily Beast сообщило, что США направят в Афганистан "дополнительно 1,5 тысячи военнослужащих" из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, которых неофициально называют "Всеамериканской дивизией" или "дьяволами в мешковатых штанах".
"Это не дополнительно, это плановая ротация", — сказал представитель пресс-службы министерства, отметив, что тем самым увеличения численности контингента не будет.
В свою очередь в пресс-службе 82-й дивизии РИА Новости уточнили, что десантники летом сменят в Афганистане другие подразделения сухопутных войск США.
"Военнослужащие будут размещены на девять месяцев. Это запланированная операция, и она никак не связана с какими-либо атаками боевиков", — сказал подполковник Джо Буччино.
В четверг стало известно, что двое военнослужащих США погибли при операции против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане.
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии уже принимали участие в боевых действиях в Афганистане. Некоторые подразделения десантников находятся в Ираке, где помогают местным силам в борьбе с группировкой ИГ.
США в 2001 году начали военную операцию против боевиков движения "Талибан" в Афганистане. В настоящее время в стране находятся около 8,4 тысячи американских военнослужащих, которые в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками группировки ИГ.
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