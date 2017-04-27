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ПВО Израиля перехватили воздушную цель со стороны Сирией

ПВО Израиля перехватили воздушную цель со стороны Сирией
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Израильские военные сбили над Голанскими высотами воздушную цель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.
«Система ПВО Patriot перехватила цель над Голанскими высотами», — заявили в ведомстве.
В сообщении пресс-службы не уточняется, о какой именно воздушной цели идет речь. Местные СМИ утверждают, что был сбит беспилотный аппарат. 27 апреля Израиль нанес ракетный удар по военному объекту неподалеку от международного аэропорта Дамаска. Обстрел привел к сильному пожару. Информация о жертвах не поступала. В оборонном ведомстве Израиля заявили, что удар был нанесен с целью помешать передаче современного вооружения ливанскому движению «Хезболлах».
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