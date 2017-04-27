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В МИД России отреагировали на удар Израиля по Сирии
Москва осуждает Израиль в связи с ракетным ударом по Сирии. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.
«В Москве осуждают акты агрессии против Сирии, считают их недопустимыми и противоречащими принципам и нормам международного права. Призываем всех действовать в рамках уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской республики», — заявила Захарова.
27 апреля Израиль обстрелял военный объект неподалеку от международного аэропорта Дамаска. Удар был нанесен с воздуха, однако самолеты ВВС Израиля не вторгались в воздушное пространство арабской республики. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб, информация о жертвах не поступала. В оборонном ведомстве Израиля заявили, что удар был нанесен с целью помешать передаче современного вооружения ливанскому движению «Хезболлах».
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