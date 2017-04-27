В МИД России отреагировали на удар Израиля по Сирии

«В Москве осуждают акты агрессии против Сирии, считают их недопустимыми и противоречащими принципам и нормам международного права. Призываем всех действовать в рамках уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской республики», — заявила Захарова.

27 апреля Израиль обстрелял военный объект неподалеку от международного аэропорта Дамаска. Удар был нанесен с воздуха, однако самолеты ВВС Израиля не вторгались в воздушное пространство арабской республики. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб, информация о жертвах не поступала. В оборонном ведомстве Израиля заявили, что удар был нанесен с целью помешать передаче современного вооружения ливанскому движению «Хезболлах»