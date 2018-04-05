Обзор инопрессы. Россия действует против Запада по правилам дзюдо

«Это мягкая сила с русским акцентом, — сказал Матье Булег, научный сотрудник исследовательского центра Chatham House. — Они используют наши слабости против нас. Это очень напоминает дзюдо». Преимущество России в пропагандистской битве в том, что ей не нужно убеждать другие страны действовать сообща: она может почивать на лаврах, сея сомнения и провоцируя задержки.

По мере того как британское правительство стремится завоевать общественное мнение, Москва получает все больше возможностей выставлять напоказ промашки Лондона, заключает издание.

* * *

После провала сочинской встречи в ноябре президенты Турции , России и Ирана собрались в Анкаре , чтобы всего лишь договориться о новом саммите в Тегеране , пишет Le Figaro . Это почти единственное решение, принятое в рамках трехсторонней встречи.