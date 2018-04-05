Обзор инопрессы. Россия действует против Запада по правилам дзюдо 

В течение месяца после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери Россия ищет любой промах в действиях Запада, замечает The Financial Times. После неудачи в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Россия попросила провести 5 апреля заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения британских обвинений.
«Это мягкая сила с русским акцентом, — сказал Матье Булег, научный сотрудник исследовательского центра Chatham House. — Они используют наши слабости против нас. Это очень напоминает дзюдо». Преимущество России в пропагандистской битве в том, что ей не нужно убеждать другие страны действовать сообща: она может почивать на лаврах, сея сомнения и провоцируя задержки.
Уже есть некоторые признаки западного раздора. Например, лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон «обмишурился», когда еще в марте в интервью Deutsche Welle заявил, что химическая лаборатория в Портон-Дауне определила источник нейротоксичного вещества. Джонсон также был вынужден поправить себя после того, как публично предположил, что Юлия Скрипаль была агентом разведки.
По мере того как британское правительство стремится завоевать общественное мнение, Москва получает все больше возможностей выставлять напоказ промашки Лондона, заключает издание.
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После провала сочинской встречи в ноябре президенты Турции, России и Ирана собрались в Анкаре, чтобы всего лишь договориться о новом саммите в Тегеране, пишет Le Figaro. Это почти единственное решение, принятое в рамках трехсторонней встречи.
Эрдоган, Путин и Роухани выразили решительность активно сотрудничать в Сирии для достижения устойчивого перемирия между воюющими сторонами, говорится в итоговом документе переговоров, которые продолжались всего один час 40 минут вместо запланированных первоначально 4,5 часа. Это признак глубоких разногласий между основными игроками сирийского урегулирования, уверено издание.