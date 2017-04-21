"Предлог для вторжения": Асад выступил с обвиненинем к Западу

Президент Сирии Башар Асад заявил, что западные страны сильно преувеличивают число погибших за время конфликта в стране, чтобы использовать этот факт как повод для вторжения в страну. По его словам, жертвами в результате вооруженного конфликта стали десятки тысяч людей, но не сотни тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вообще, мы можем говорить лишь об официальных данных. Это десятки тысяч, а не сотни или тысячи, о которых вы слышите из СМИ. Конечно, можно упомянуть тысячи пропавших без вести людей, судьба которых неизвестна. Это официальные цифры», — сказал президент Сирии.

Асад предположил, что такие числа у Запада получаются в результате того, что они прибавляют к погибшим террористов и наемников.

Завышенные данные, по его словам, даются для того, чтобы показать, как «ужасна ситуация» в стране. «Для того, чтобы использовать это как гуманитарный предлог для вторжения в Сирию», — заявил Асад.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.