"Предлог для вторжения": Асад обвинил Запад в завышении числа жертв в Сирии

Сирийский президент Башар Асад обвинил Запад в завышении данных о погибших за время конфликта в стране — речь может идти о десятках тысяч жертв, а не о сотнях. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости.

"Вообще, мы можем говорить лишь об официальных данных. Это десятки тысяч (жертв — ред.), а не сотни или тысячи, о которых вы слышите из СМИ. Конечно, можно упомянуть тысячи пропавших без вести людей, судьба которых неизвестна. Это официальные цифры", — отметил Асад.

Сирийский лидер подчеркнул, что Запад включает в число погибших сирийцев убитых террористов и иностранных наемников, которых Дамаск не учитывает.

По словам Асада, данные о числе жертв, которые появлялись в западных СМИ в последние шесть лет, являются неточными.

"Они даются лишь для того, чтобы раздуть цифры, чтобы показать, как ужасна ситуация и использовать это как гуманитарный предлог для вторжения в Сирию. Поэтому как государство, как власти мы можем говорить о десятках тысяч жертв на данный момент", — заявил он.

Президент добавил, что данные ООН , которая заявляет о 300 тысячах жертв, Дамаск также считает неверными, поскольку у организации нет инструментов для подсчета погибших в Сирии.

"На самом деле, их (инструментов — ред.) ни у кого нет, так как, как я уже говорил, мы говорим о различных группировках, об иностранцах, сирийцах и так далее, поэтому это тяжело подсчитать. Единственное, что у нас есть — официальные данные. Конечно, они (данные о количестве жертв — ред) должны быть выше официальных данных, но мы просто не можем оценить и дать какую-либо цифру", — пояснил политик.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики из различных группировок.

Российский Институт востоковедения РАН , используя данные Сирийского центрального статистического бюро, провел собственное исследование, согласно которому общая цифра погибших сирийцев составляет 105 тысяч человек.

Так, потери правительственной армии и ополченцев составляют 45 тысяч человек, боевиков террористических организаций — 24 тысячи человек, мирного населения — 36 тысяч человек. При этом большая часть гражданских погибла от рук джихадистов и так называемой умеренной оппозиции. по данным ученых, за время конфликта также погибли около 18 тысяч наемников, которые были гражданами более чем 80 стран мира.