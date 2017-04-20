Турецкие власти прокомментировали заявление руководителя Минсельхоза Александра Ткачева , назвавшего повышение пошлин на российскую пшеницу «ударом в спину». Заявление турецкого министра экономики Нихат Зейбекчи передает агентство Anadolu

«Вероятно, слова Ткачева являются результатом неправильного перевода. Что касается «ножа в спину», то еще неизвестно, кто вправе озвучивать подобные заявления. Лучше говорить позитивные вещи или не говорить ничего», — заявил Зейбекчи.

Зейбекчи добавил, что взаимные экономические ограничения, что существуют между Москвой и Анкарой, «идут вразрез с позицией лидеров двух стран». 15 марта Турция ввела пошлину на поставки некоторых видов российских сельхозтоваров, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. Россия ввела запрет на поставку продуктов из Турции 1 января 2016 года в связи с тем, что турецкие военные сбили российский Су-24. В октябре 2016 года Москва после улучшения отношений с Анкарой допустила на российский рынок косточковые культуры и цитрусовые. Позднее запрет был снят еще с ряда продуктов. На настоящий момент под запретом остаются томаты, огурцы, яблоки, груши, клубника, замороженное мясо, субпродукты кур и индеек, виноград.