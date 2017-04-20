Асад опроверг сообщения о задержании главаря ИГ

«Нет, это неправда… В любом случае граница там сейчас находится под контролем ИГ, она не сирийская или российская, не западная или американская – ничья. Только ИГ контролирует эту границу, поэтому для аль-Багдади там безопасно находиться», — заявил Асад.

Информация о задержании аль-Багдади появилась в СМИ 18 апреля. В сообщениях говорилось, что террорист был арестован, когда пытался пересечь иракско-сирийскую границу. Ранее пресса неоднократно сообщала о задержании или ликвидации аль-Багдади, однако ни разу эта информация так и не подтвердилась.

1 марта Абу Бакр аль-Багдади обратился к своим сторонникам с прощальной речью, в которой признал поражение «Исламского государства» в битве за Мосул. Главарь террористической организации призвал боевиков спрятаться в горных районах страны.

Иракская правительственная армия и США начали операцию по освобождению Мосула в октябре 2016 года. Террористы продолжают контролировать западные районы города, где проживают порядка 500 тысяч мирных жителей.