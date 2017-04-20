Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы

Финансирование теракта в метро Санкт-Петербурга осуществлялось из Турции членами международной террористической группы. Об этом в четверг, оглашая постановление об аресте десятого фигуранта дела Акрама Азимова, сообщила судья Басманного суда Москвы Елена Ленская

"Согласно материалам дела, Акрам Азимов в Турции лично получил финансовые средства на совершение теракта. Он же курировал оформление фальшивых документов для членов преступной группы и для их беспрепятственного пересечения границ", - сказала судья.