Главные события у вас в почте
Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы
Финансирование теракта в метро Санкт-Петербурга осуществлялось из Турции членами международной террористической группы. Об этом в четверг, оглашая постановление об аресте десятого фигуранта дела Акрама Азимова, сообщила судья Басманного суда Москвы Елена Ленская.
"Согласно материалам дела, Акрам Азимов в Турции лично получил финансовые средства на совершение теракта. Он же курировал оформление фальшивых документов для членов преступной группы и для их беспрепятственного пересечения границ", - сказала судья.
Расследование В мире Москва Происшествия Еще 2 тега
Оставить комментарий