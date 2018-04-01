Террористов в Европу отправляет Украина

«Из Сирии и Ирака многие пытаются перебраться через Турцию на Украину, так как у Украины введен безвизовый режим с Европейским союзом . Тем самым западные партнеры повесили себе на шею еще одну большую проблему. Наши турецкие партнеры предпринимают определенные усилия, чтобы предотвратить транзит террористов через свою территорию, но они отлавливают далеко не всех. Надо было как-то поощрить Украину за русофобство, освежить для нее «европейскую перспективу» — ввели «безвиз». Обзавестись украинским паспортом относительно легко, и террористы стремятся попасть именно туда», — сказал российский дипломат.

Основной проблемой Рогачев считает не то, что бывшие боевики приезжают в регион, как было некоторое время назад, а в том, что они оттуда уезжают и сотнями, тысячами рассеиваются по миру. При этом, по его словам, большая часть боевиков отказывается возвращаться в государства происхождения, понимая, что спецслужбы этих стран могут иметь информацию об их передвижениях и соответствующим образом подготовиться.

«Проблема «возвращенцев» стала теперь проблемой третьих стран. И ключевую роль именно в этом аспекте обеспечения антитеррористической безопасности может сыграть международное сотрудничество», — подчеркнул Рогачев.

Дипломат также подчеркнул, что политизация весьма отрицательно влияет на сотрудничество в области безопасности.

— У Турции хорошие отношения с Киевом, — отмечает эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов

— Эрдоган посещал этот город и встречался с Порошенко. Визовый же режим между этими странами был отменён ещё при Януковиче. А вот между Турцией и ЕС «честный безвизовый режим» так и не введён из-за угрозы вторжения мигрантов. Поэтому возможно, что с территории бывшей УССР легче пробраться в Европу.

При этом, я уверен, что в ЕС не пойдут на отмену безвизового режима с Украиной, потому что это пропагандистский шаг. Пусть хоть зомби в массовом порядке будут получать украинское гражданство и ломиться в европейские города.

«СП»: — По словам дипломата, обзавестись украинским паспортом относительно легко. Почему власти ничего не делают, чтобы контролировать ситуацию?

— Украина является failed state, где за деньги можно все. Гражданство это не самое интересное, что можно купить за деньги. Власти этой страны не в курсе, что творится на якобы контролируемой ими территории. В принципе, экстремисты с Ближнего Востока могут создать там полноценные анклавы, а Киев сделать с этим ничего не сможет в условиях коллапса государственности. СБУ занимается исключительно борьбой с Россией , больше эту службу ничего не интересует.

«СП»: — Может ли Европа в этой ситуации пойти на сотрудничество с Россией? Ведь речь идет о ее безопасности.

— Европа не пойдёт на сотрудничество с Россией даже если ей будет грозить превращение в халифат. Впрочем, процесс этого превращения (прямо по Кафке) уже идёт полным ходом, несмотря на всю внешнюю ЛГБТ— риторику.

Политолог Иван Лизан подтверждает слова российского дипломата.

— Этот транзит осуществляется и уже не первый год. Для них действительно не представляет сложности обзавестись украинским паспортом, потому они и выбирают этот путь.

Недавно в МВД даже инициировали проверки тех, кто получил паспорт Украины в порядке натурализации. В условиях тотальной коррупции и разложения государства купить украинский паспорт не составляет труда, главное знать с кем нужно договариваться и обладать нужной суммой. И никакая биометрика не спасает — всё решают деньги.

«СП»: — Могут ли в ЕС пойти на приостановку безвизового режима в связи с этой ситуацией? Какие еще могут быть последствия для Киева?

— Вряд ли. Скорее Киев лишат безвиза в рамках попытки приведения украинских элит к послушанию из-за их нежелания принимать закон об антикоррупционном суде, что позволит сажать украинских чиновников в обход судебной системы, чем из-за джихадистов, которые для ЕС стали помощниками в борьбе с Россией и её сирийскими союзниками.

«СП»: — В курсе ли власти Украины этой ситуации? Предпринимают ли меры?

— В курсе. И их всё устраивает. Союзникам помогают, деньги поступают — какие могут быть проблемы?

«СП»: — Рогачев подчеркивает, что политизация крайне негативно влияет на сотрудничество в области безопасности. Насколько сотрудничество с Россией могло бы помочь пресечь транзит террористов? Пойдут ли на него в Европе и на Украине?

— Нет, не пойдут. ЕС — это не нужно. В Киеве чиновнику легче и безопаснее быть патриотом-идиотом, чем прагматиком, которого обвинят в предательстве и посадят за сотрудничество с Россией. Так что единственный способ решить проблему джихадистов в Сирии — это, как говорит мэр Киева Виталий Кличко , подготовить их к земле.

— Достоверно известно, что в украинский период боевики-террористы переправлялись из России на Ближний Восток и обратно, через Крым , — говорит политолог руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов

— Многие годы. Сейчас, видимо, то же самое происходит через порт в Одессе. Только трафик в Россию прекращен — из-за возврата Крыма в состав России.

Думаю, сегодня, боевики попадают на Украину и морским путем, и воздушным. На самом деле, только спецслужбы знают о всех рейсах, которые проходят сегодня через Украину поверх официального трафика. Любое грузовое судно из порта Трабзон в порт Одесса может нести на себе любую живую силу. Совсем недавно была озвучена информация, что собственно и из Украины, и из Крыма (речь идет видимо о сторонниках «меджлиса»*) тоже идет поток воюющих в Сирии. Проверить эти все подозрения совершенно невозможно, так как украинские власти охраняют тайны своих черных дыр в портах и аэропортах.

«СП»: — Власти Украины вообще в курсе этой ситуации? Предпринимают ли меры?

— Власти Украины не могут не знать о таком трафике. Более того, использование инфраструктуры в теневых целях конечно обеспечивается теневым финансированием. Обращу внимание, что Одессу и одесский порт долгое время контролировал ставленник США Саакашвили, а ссора между ним и Порошенко может быть вызвана тем, что группировка Порошенко просто решила отодвинуть Саакашвили от контроля Одессы, работать с американцами напрямую. Там очевидно речь идет о теневых операциях — в этом нет ничего удивительного. Что там в Одессе происходит — никто не знает.

«СП»: — Боевики попадают на Украину через Турцию. Знает ли об этом Эрдоган?

— Обратите внимание на слова Рогачева:

«Наши турецкие партнеры предпринимают определенные усилия, чтобы предотвратить транзит террористов через свою территорию, но они отлавливают далеко не всех».

То есть раньше Турция закрывала на это глаза. Теперь, когда каналы траффика налажены, им просто тяжело с ними покончить. Трудно остановить этот поток.

«СП»: — Могут ли в ЕС пойти на приостановку безвизового режима в связи с этой ситуацией?

— Эти вещи никак не связаны. Факты необходимо расследовать, а этим никто заниматься не будет. «Черная дыра» Украина закрыта для европейцев в той же степени, что и для нас. Она находится под американским протекторатом.

«СП»: — Насколько международное сотрудничество помогло бы решить проблему? Стоит ли ожидать, что Европа все же откликнется на неоднократно предлагаемые Россией инициативы в области безопасности?

— Пока на Украине существует этот режим, абсолютно марионеточный, никакие страны не смогут повлиять на него. Это тот суверенитет, который режим Порошенко защищает больше всего.

* Верховный суд Республики Крым 26.04.2016 года признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил деятельность в России.

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